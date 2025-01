Feedpress.me - Santanchè: "Nessuno mi ha chiesto il passo indietro. Non patteggerò mai, vado sino in fondo"

Leggi su Feedpress.me

«Ho sempre detto che sulla questione della cassa integrazione ne capisco le implicazioni politiche e avrei sicuramente fatto, se fossi stata rinviata a giudizio, cosa che per adesso non c'è, un». Danielatraccia la linea sulle inchieste giudiziarie che la riguardano. Nessuna intenzione di dimettersi per il procedimento sul falso in bilancio sul caso Visibilia , altra questione.