Quotidiano.net - Santanchè in bilico. Faccia a faccia con Meloni. Ma la ministra resiste

Incontrarsi e non dirsi ancora addio. Ormai più che un caso è una telenovela. Giorgianon cambia idea: vuole che Danielatolga il disturbo, però lei a dimettersi "spontaneamente" non ci pensa proprio. A nulla è servito ieri il tanto atteso: ladel Turismo, rinviata a giudizio per falso in bilancio, ha fatto capire al di là di ogni ragionevole dubbio di essere determinata a non muoversi dal suo posto. Almeno non adesso. E con queste modalità. Nel primo pomeriggio, ha diramato un video sui social sul bando ’Aree di sosta’ in cui commenta tranquilla: "Si va avanti. Un’altra promessa mantenuta da parte di questo governo". Poi hic manebimus optime, qui stiamo a meraviglia. E se qualcuno non l’avesse capito, si presenta anche a uno dei Consigli dei ministri meno rilevanti nella storia della Repubblica.