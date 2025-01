Santanchè e le dimissioni per il caso Visibilia | Nessuno mi ha chiesto un passo indietro Con Giorgia Meloni? Rapporti come sempre

Leggi su Open.online

mi ha maidi fare un». Lo assicura la ministra del Turismo Daniela, finita al centro delle polemiche politiche dopo il rinvio a giudizio per false comunicazioni sociali nel. «Hodetto che sono assolutamente tranquilla perché sosono le questioni nel merito. Hodetto che se dovesse arrivare un giudizio sulla cassa Covid (uno degli altri casi giudiziari per cui è indagata – ndr), dove capisco che ci potrebbero essere delle implicazioni politiche, non avrei esitato a fare unma non siamo a questo punto, continuo a fare il mio lavoro», dice l’esponente di Fratelli d’Italia. La versione diconferma quanto rivelato da Open il giorno stesso del rinvio a giudizio, ossia che la premier non ha maialla sua ministra di dimettersi.