Lanazione.it - Sansepolcro, continuano i lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento al secondo ponte sul Tevere

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 gennaio 2025 –senza sosta iper ladialsul, un’opera cruciale per la mobilità cittadina e il miglioramento del traffico. Le ditte incaricate, che operano da diversi mesi sul cantiere, hanno completato importanti fasi infrastrutturali e stanno ora entrando nelle fasi finali del progetto. Ad oggi, sono stati ultimati idei muri di sostegno e di risagomatura del terreno, con particolare attenzione alla stabilità e sicurezza dell’area. Dopo ladei cassonetti stradali e l’importante opera di risagomaturaReglia, l’impresa ha proseguito con il supporto delle aree die quindi con la creazione dei muri di sostegno. Nell’avanzamento dei, in prossimità dell’area abitata sono state installate le apposite barriere stradali e ampliata la carreggiata per permettere anche lapista ciclopedonale.