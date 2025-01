Romadailynews.it - Sanita’: Aurigemma, educare giovani a corretta alimentazione

Una delle priorita’ per l’intero consiglio regionale Lazio “e’ quella di sensibilizzare, diffondere e trasmettere la cultura della prevenzione, promuovendo anche una”.Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello.“Per questi motivi, il progetto di cui parliamo oggi e’ di grande valore – prosegue-, volto a sensibilizzare i piu’all’aumento del consumo di verdure e legumi, visto che questi alimenti sono tra quelli meno consumati nelle mense scolastiche. Questa sarebbe una misura utile per unasana,, anche al fine di prevenire il rischio di alcune patologie, come l’obesita’.In questo modo, si andrebbe anche a ridurre lo spreco alimentare: non dobbiamo sottovalutare tale aspetto, poiche’ la sostenibilita’ ambientale, in generale, rappresenta una delle nostre sfide future.