Sanità al giro di valzer, ecco i nuovi direttori

Laregionale si prepara ad affrontare le sfide legate al problema di risorse, fughe dei professionisti dalle strutture pubbliche, liste d’attesa, riordino della medicina territoriale sempre più legata alla gestione della cronicità, rapporto coi medici di famiglia, con una squadra digenerali delle Aziende Usl e Ospedaliero-Universitaria nel segno della continuità, con qualche cambio ai vertici, come desiderato dal nuovo presidente, Michele de Pascale. Anche se non sfugge l’impronta romagnola delle nomine e una sorta di discontinuità con le scelte fatte a suo tempo da Bonaccini. Quindi, questi sono imanager e le sedi di assegnazione decisi dalla giunta regionale: a Parma, in arrivo dal Rizzoli di Bologna, va Anselmo Campagna, che dirigerà l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e sarà commissario dell’Ausl.