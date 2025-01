Zon.it - Rubano i rifiuti per rivendere la merce: Salerno Pulita denuncia il degrado urbano

Leggi su Zon.it

Come segnalato da numerosi cittadini, iindifferenziati della città divengono sistematicamente sottratti, rovistati e trasformati indestinata alla rivendita. Buste, carrelli e borse contengono oggetti prelevati dai sacchi dell’indifferenziato, con gli scarti abbandonati per strada, creando.“Riteniamo di aver individuato il tragitto compiuto dalla maggior parte dei predoni dopo aver rovistato nelle buste della città, aprendo i sacchi e lasciando a terra ciò che non ha valore, tornano in treno con il bottino – ha detto Vincenzo Bennet, amministratore unico di– Consegneremo tutto il materiale raccolto alle forze dell’ordine per avviare anche da qui i controlli e le misure di prevenzione necessarie a mettere fine a questi circolo, che crea disagio ai cittadini,e difficoltà alla raccolta differenziata“.