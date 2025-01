Roma rapina in gioielleria | ladri minacciano la commessa e scappano col bottino da 300mila euro

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, intorno alle 9 di venerdì 24 gennaio 2025, due individui hanno fatto irruzione in unasituata in via Roberto Malatesta, al Pigneto. I malviventi hanno minacciato la titolare costringendola ad aprire la cassaforte dove erano custoditi i gioielli. Dopo aver rubato gioelli, del valore di circa, sono fuggiti.L’incidente è avvenuto intorno alle 9, quando isi sono avventati sulla, minacciandola con veemenza. “Vogliamo la cassaforte”, le hanno intimato. I due sono riusciti ad entrare mentre laera di spalle e, spaventata, non si è mai girata. Non è nemmeno in grado di dire se indossassero maschere o meno, ma ha sentito chiaramente uno di loro puntarle qualcosa contro la schiena.La donna non è riuscita a vedere di cosa si trattasse, ma, temendo che fosse un’arma, ha ceduto alla paura e ha aperto la cassaforte.