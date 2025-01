Romadailynews.it - Roma: presidente Municipio VI, liberare piazze da spaccio

Durera’ tutta la giornata “l’operazione antidroga, avviata questa mattina all’alba, condotta dalla questura dia Tor Bella Monaca, in una delledipiu’ grandi d’Europa”.Lo dichiara in un comunicato stampa ildelVI, Nicola Franco.“Decine di nordafricani afferenti ai clan criminali sono stati fermati e accompagnati all’ufficio immigrazione per verificare la possibilita’ di alcuni rimpatri – prosegue il-. Grazie alla professionalita’ degli agenti sono stati gestiti attimi di tensione con i fermati, ristabilendo l’ordine. I cittadini, caso piu’ unico che raro, sono infatti scesi dalle proprie case per ringraziare personalmente gli agenti impegnati e per segnalare le zone di.L’operazione ha visto impegnati gli uomini del distretto della polizia di Stato Casilino Nuovo, diretto dal dottor Massimo Marino, con il supporto della polizia locale del gruppo VI le Torri.