Pronosticipremium.com - Roma, il Galatasaray torna alla carica: chieste informazioni su Soulé

La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la conclusione e laha iniziato a muovere i primi passi. Dopo la cessione di Ryan al Lens e gli arrivi di Devyne Rensch dall’Ajax e Pierluigi Gollini tra i pali, si accendono i riflettori su un’altra potenziale operazione: quella legata al futuro di Matias, giovane talento argentino che fatica a trovare spazio in maglia giallorossa.L’interesse delSecondo quanto riportato da Matteo Moretto, ilha chiestosulla situazione di. L’esterno offensivo, classe 2003, potrebbe essere l’obiettivo del club turco, che sta cercando un rinforzo in attacco. Dopo il tentativo fallito di strappare Paulo Dybalanei mesi scorsi, ila bussareporta del club capitolino, questa volta per un altro argentino.