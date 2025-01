Romadailynews.it - Roma: aggredisce carabinieri per nascondere orologi Rolex di provenienza incerta, arrestato

La scorsa notte, transitando in via di Prataporci, idella stazioneTor Vergata hanno notato un uomo che si aggirava a piedi con fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo.Nel corso delle verifiche, l’uomo, identificato in un cittadino marocchino di 36 anni, senza fissa dimora e con precedenti, ha colpito icon calci e pugni al fine di guadagnarsi la fuga ma e’ stato immediatamente bloccato.Perquisito, e’ stato trovato in possesso di due, del valore di 6.250 euro, verosimilmente provento di attivita’ illecita. Ilo hannoper ricettazione e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Agenzia Nova