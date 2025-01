Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, pronto affare last-minute: contatti ripresi

calcio – ultimissime – In casa azzurra bisogna registrare un impotante aggiornamento in sede di calciomercato.Ildi Antonio Conte èad un’altra sfida molto importante. Gli azzurri, infatti, domani giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Thiago Motta.I bianconeri arrivano al match contro gli azzurri dal pareggio delundente, soprattutto dal punto di vista della prestazione, di Champions Leauge contro il Club Brugge. Ma in casa, oltre al match contro i bianconeri, si sta parlando tantissimo di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare un importante aggiornamento.Calciomercato, Werner è il piano B a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund: ecco gli ultimi aggironamentiCome riportato dal quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, ilsta valutando una possibile alternativa ad Adeyemi del Borussia Dortdmund.