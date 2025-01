Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, la rivelazione: «Ha già parlato con Thiago Motta, convinto da quelle sue parole». L’argomento della telefonata: il retroscena

di RedazionentusNews24, lasul nuovo difensore bianconero: ha giàcon il mister. Cosa gli ha dettoCome rivelato dal Corriere dello Sport,, nuovo colpo del calciomercatoper puntellare la difesa, ha già avuto modo di parlare con. E non poteva che essere una discussione chiara come tutteche si hanno con il tecnico.L’allenatore bianconero ha spiegato al portoghese che in lui rivede un difensore “alla Calafiori”, uno capace di portare palla per avviare la prima azione. E la grande duttilità permetterà di usarlo sia come centrale che come terzino sinistro.Leggi suntusnews24.com