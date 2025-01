Regia cosa fate? Grande Fratello il pubblico si accorge di qualcosa di losco e parte la polemica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata di giovedì 23 gennaio, è andata in onda la venticinquesima puntata del, un episodio ricco di sorprese e colpi di scena che ha tenuto ilincollato al teleschermo. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha regalato momenti di alta tensione, con confronti diretti tra i concorrenti e rivelazioni inaspettate. Nonostante il televoto non abbia portato a nessuna eliminazione, sono stati fatti nuovi nominati, aumentando l’incertezza per molti degli inquilini della casa.A sconvolgere ulteriormente gli abitanti della casa è stata la decisione deldi far rientrare alcuni concorrenti eliminati in precedenti puntate, creando un’ulteriore dinamica di competizione. Questa novità era già stata anticipata dai più attenti fan sui social, ma non ha smesso di sorprendere coloro che seguono con passione il reality show.