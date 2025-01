Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Palermo: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani devono uscire dalla zona pericolante, mentre i siciliani vogliono attestarsi in zona play-off.vssi giocherà domenica 26 gennaio 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono quattordicesimi con 25 punti e un vantaggio di quattro lunghezze sulla zona retrocessione. La classifica avrebbe potuto essere molto diversa per la squadra di Viali senza il pareggio contro il Bari e la sconfitta di Salerno.Situazione opposta per ilche, dopo un inizio di stagione altalenante, sembra aver trovato la quadra. Le due vittorie consecutive contro Modena e Juve Stabia hanno permesso alla squadra di Dionisi di salire al quinto posto con trenta punti in piena zona play-off.