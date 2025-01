Lanazione.it - Rapina e terrore a Rifredi, pistola contro il farmacista: fuga con l’incasso nella notte

Firenze, 24 gennaio 2025 – È entrato subito dopo una cliente. Non ha proferito parola. Cappuccio sulla testa e passamontagna. Ha puntato laildi turno. Poi ha aggirato il bancone e una volta sulla pedana ha afferrato tutto ciò che ha trovato in cassa. È successo la scorsaintorno alle 23 in piazza Dalmazia, cuore del quartiere. Nel mirino, questa volta, è finita la storica ’Farmacia di’. “È durato tutto una manciata di minuti – ci spiega il–, era completamente travisato, ma sembrava molto giovane, e inesperto”. Durante la, infatti, il ladro ha perso una sessantina di euro degli oltre duecento che aveva strappato dal fondo cassa. Poi, spaventato dalle grida del dipendente, si è dato allaa piedi. “È stato terribile – aggiunge –, non so se lafosse vera o giocattolo, ma resta il fatto che me l’ha puntata