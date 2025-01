Puntomagazine.it - Rangers Qualiano pronti a sfidare il Virtus Panza

giocheranno il prossimo match ad Ischia dove incontreranno i loro avversari calcisticiIl 25 gennaio, sabato, ipartiranno in trasferta per affrontare una nuova e stimolante sfida calcistica sul terreno di gioco di Ischia, precisamente al campo Calise di Forio d’Ischia.Il giorno successivo, domenica 26 gennaio, iscenderanno in campo, in mattinata, per affrontare il.La settimana scorsa la squadra ha intrapreso una partita complicata, caratterizzata dalle avverse condizioni metereologiche, contro la Stella Rossa, terminata con un pareggio per 1-1 tra le mura di casa.Nonostante le difficoltà incontrate, ihanno continuato a lavorare duramente durante gli allenamenti, concentrandosi sugli impegni futuri.Inoltre, iritrovano in campo il difensore Angelino e il centrocampista Amabile, dopo le rispettive squalifiche.