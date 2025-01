Spettacolo.periodicodaily.com - “Quelli come Me e mE”, Il Nuovo Singolo de Le Distanze

Da oggi 24 gennaio 2025 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Me e mE”, ilde Leche descrive, attraverso musica e parole, la sensazione che il compositore prova nel momento in cui raggiunge l’auto-conoscenza e l’auto-consapevolezza.Il Ritorno de Lecon “Me e mE”Dal 24 gennaio 2025, ilde Le, intitolato “Me e mE”, è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica. Questo brano segna un’importante evoluzione nel percorso musicale della band, che mescola in modo unico il pop moderno con la grandezza sonora della musica classica, intrecciando influenze di pop rock e post-punk anni ’90.“Me e mE” è un viaggio sonoro che racconta il momento in cui l’artista raggiunge una consapevolezza di sé, pur non sapendo se questa consapevolezza sia reale o solo un’illusione.