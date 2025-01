Amica.it - Quella volta che Anna Wintour disse di no a Donald Trump

Leggi su Amica.it

L’evento mondano più importante del mondo della moda è il Met Gala organizzato da.La famosa direttrice di Vogue America ne controlla ogni minimo particolare, compresa la lista deli invitati. Alcune celeb, però, non ricevono il prezioso invito poiché non gradite dal comitato organizzativo (cioè dalla stessa). Una in particolare è finita sulla black lyst.Nel 2017, durante la trasmissione The Late Show, il conduttore James Corden ha chiesto allachi non inviterebbe mai più al Met Gala. Con una risatina la famosa fashion editor ha risposto: «». Eppure, il Presidente degli Stati Uniti è comparso più volte sul red carpet dell’evento di beneficienza, sempre accompagnato dalla moglie Melania. L’ultima partecipazione risale al 2012, ma iavevano già preso parte a diverse edizioni.