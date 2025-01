Ilgiorno.it - Quattordicenni sorpresi a fumare narghilé. Titolare del locale sanzionato

Leggi su Ilgiorno.it

Undici minorenni, appenanarghilè con tabacco di contrabbando all’interno di una sala fumatori. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo in unsituato al Move In, a Cerro Maggiore, in palese violazione delle normative anti-tabacco. La situazione, già grave per la presenza di ragazzi così giovani intenti a, si è aggravata ulteriormente con il ritrovamento di tabacco privo del contrassegno del monopolio statale. Durante l’ispezione, i carabinieri hanno trovato gli undici adolescenti intenti anella sala dedicata del. Una scena che non lasciava dubbi sulla violazione delle normative, visto che la legge vieta categoricamente ai minori di diciotto anni di accedere a prodotti per il fumo. A rendere il tutto ancora più grave, il tabacco utilizzato per i narghilè era di contrabbando, quindi privo del contrassegno del monopolio statale, che ne attesti la regolarità.