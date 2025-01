Donnaup.it - Pulizia sicura della canna fumaria: attenzione ai dettagli per evitare rischi

Leggi su Donnaup.it

Importanzaregolareper prevenire incendi eper la saluteLaregolareè un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza e la salute all’interno delle nostre abitazioni. Spesso trascurata, questa operazione può comportare gravi, come incendi e problemi respiratori, se non eseguita correttamente. Pertanto, è importante prestareaie seguire le giuste procedure perqualsiasi pericolo.Laè un elemento essenziale di qualsiasi sistema di riscaldamento a combustione, come stufe a legna, caminetti o caldaie. La sua funzione principale è quella di convogliare i fumi di combustione verso l’esterno, evitando che si diffondano all’interno dell’abitazione. Tuttavia, nel corso del tempo, lapuò accumulare depositi di fuliggine, creosoto e altri residui, che possono ostruire il passaggio dei fumi e aumentare ilo di incendi.