Pronostici Premier League 25 gennaio | c’è un match che promette spettacolo

, due gare alla portata per Liverpool e Arsenal ma la sfida più interessante è quella tra le sorprese Bournemouth e Nottingham Forest. Nell’ultimo turno disi è di nuovo ampliato il divario tra il Liverpool capolista e l’Arsenal, unica contender credibile per il Reds di Arne Slot. I Gunners sono stati fermati all’Emirates Stadium dal loro ex allenatore, Unai Emery, non andando oltre un pareggio con l’Aston Villa. Il Liverpool invece ha riassaporato il dolce sapore dei tre punti espugnando un campo ostico come il Community Stadium, la casa del Brentford, grazie ad una doppietta di Darwin Nunez nel recupero (uno dei 2 gol propiziato dall’ex juventino Chiesa).25: c’è unche(Ansa) – Ilveggente.itLa classifica adesso vede i Reds a +6 sui londinesi, raggiunti nel frattempo dal sorprendente Forest a quota 44 punti.