Pronostici 22esima giornata Serie A

A – Antonio Conte può sfruttare il suo grande vantaggio. L’assenza di dispendiosi impegni europei, quelli che invece incidono sul rendimento della Juventus, sua amata ex e prossima rivale in campionato. Una debacle casalinga potrebbe costringere il Napoli a condividere il primato con l’Inter. Nerazzurri che domenica pomeriggio cercheranno i tre punti al Via del Mare contro il Lecce. Tra ifirmati Superscommesse anche Como-Atalanta e lo scontro diretto tra Lazio e Fiorentina.Napoli-Juventus: Under 2.5Appuntamento con l’indimenticata ex per Conte. Il suo Napoli affronterà i bianconeri di Thiago Motta per rimanere ancora indisturbato unico capolista. Il confronto si preannuncia equilibrato. La media gol dei precedenti è di 2.2. Inoltre, mediamente i partenopei segnano 1.59 gol al Maradona.