Sport.quotidiano.net - Promozione. Marsili avvisa il GabicceGradara: "Il Vismara è un leone ferito»

Agganciato il quarto posto per la prima volta in stagione (30 punti) il Gabicce Gradara del presidente Gianlucadomenica allo stadio Magi (ore 15) incontrerà il, che lo sopravanza, assieme alla Jesina, di due lunghezze (32). Presidenteè iniziata la seconda parte della stagione, alle porte c’è un big match, quali sono le sue considerazioni e i suoi obiettivi? "In estate abbiamo allestito un organico di valore come del resto la stagione precedente in cui purtroppo, per una serie di ragioni imprevedibili come spesso succede nel mondo del calcio, a sorpresa ci siamo invece trovati coinvolti nella bagarre salvezza. Vogliamo consolidare per prima cosa questa posizione importante tenendo alle spalle altre rivali ambiziose e di qualità. Il nostro obiettivo minimo sono i playoff, ma abbiamo le carte in regola per fare ancora meglio e sarà il campo a dare come sempre l’ultima parola".