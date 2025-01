Ilrestodelcarlino.it - Primo incontro per Malavolta. Ha ucciso di botte la moglie, ci sarà la perizia psichiatrica

E’ stata affidata ieri lasu Massimo, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso a Ripaberarda ha, massacrandola di, suaEmanuela Massicci. Il giudice delle indagini preliminari Angela Miccoli (subentrata alla collega Annalisa Giusti, trasferitasi in altro tribunale) ha fissato per il 10 febbraio nel carcere di Marino, doveè detenuto, ildi una serie di incontri. Il magistrato ha nominato quali suoi consulenti i medici legali Pietro Alessandrini e Alberto Testa che, a loro volta, hanno chiamato in causa la psicologa giuridica Sara Pezzuolo; la Procura ha nominato il professor Adriano Tagliabracci. L’avvocato difensore Saveria Tarquini, oltre al medico legale Claudio Cacaci, ha incaricato anche la psichiatra Emilia Alfonsi; non ha nominato nessuno l’avvocato Nazario Agostini che assiste i familiari della donna assassinata.