Prima Categoria. Il Corlo sceglie il nuovo mister. Lanzafame dopo l’addio di Sarno

È Roberto(foto) ilallenatore del. La società biancoverde, ultima in’C’ con 10 punti e reduce da 6 sconfitte di fila (10 nelle ultime 11 gare), si affida così al tecnico reduce dall’ultima stagione a Ubersetto, dove era subentrato in corsa a dicembre a Obici al penultimo posto, portando i gialloblù ai playout, dove però è arrivata la retrocessione.era stato confermato anche in Seconda all’Ubersetto, ma ha deciso di rinunciare. Nel suo passato le esperienze fra le altre con Borzanese, Castellarano (Juniores regionale esquadra in Promozione) e Consolata. Iltecnico prende il posto di Robertoche ha rassegnato le dimissioni. "Vista la difficoltà che la squadra sta avendo a fare risultato – ha spiegato– ho deciso, per il bene di tutti, di fare un passo indietro, nella speranza che l’ambiente trovi la forza per reagire.