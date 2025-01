Tg24.sky.it - Precipita da parete rocciosa, morto 20enne all'Aquila

Incidente mortale durante un'arrampicata nell'no. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essereto da unamentre si trovava con un amico. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio nella frazionena di Roio, in località Fossa di Valleona. La giovane vittima è uno studente universitario fuori sede, residente all', ma originario di Merano. Ad allertare i soccorsi è stato l'amico con il quale la vittima stava facendo una passeggiata dopo averlo perso di vista, nonostante i tentativi di chiamarlo a voce. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della procura dell'che ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale locale.