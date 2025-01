Lanazione.it - Polittico, gran bagno di folla. Circa 2 milioni di visitatori a New York davanti all’opera. E adesso il trasloco a Londra

Ma don Alvaro, l’inossidabile parroco della Pieve, dalla prossima settimana sentirà più vicino ildi Lorenzetti, il capolavoro in giro per il mondo? Perché è vero che domenica si chiude lade mostra dell’arte senese al Metropolitan di New, nella quale il nostro gioiello è protagonista. Però è altrettanto vero che il dipinto farà le valigie non per Arezzo ma per. E la foto con la quale il sacerdote l’ha sostituito comincia a stare stretta, perfino ai turisti meno avvezzi. Però ilsta vivendo la suade primavera. I dati ufficiali della mostra di New, ancora non ci sono, e non solo perché rimarrà aperta fino a domenica prossima. Tuttavia le stime sono scintillanti. Il numero deidel Met, uno dei primi dieci musei al mondo, nel 2024 si dovrebbe attestare intorno ai 5e mezzo.