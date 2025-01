Piazza Affari | Mps crolla del 69% dopo Ops su Mediobanca Mediobanca in crescita del 77%

Quotidiano.net - Piazza Affari: Mps crolla del 6,9% dopo Ops su Mediobanca, Mediobanca in crescita del 7,7%

l'annuncio dell'Ops su, giornata di forte calo per Monte dei Paschi in: il titolo Mps ha ceduto il 6,9% finale a 6,49 euro, mentre piazzetta Cuccia ha chiuso indel 7,7% a 16,47 euro con l'offerta del Monte a quota 15,992. Fortissimi gli scambi su entrambi i titoli: nella seduta sono passate di mano 74 milioni di azioni di Mps rispetto ai 13 milioni della vigilia, di24 milioni contro 1,3 milioni della giornata precedente. Tutto il settore finanziario è al centro dell'attenzione degli analisti: Banco Bpm, che è obiettivo di Unicredit, ha guadagnato l'1,8% a 8,42 euro con il mercato che continua a spingere per un rilancio dell'offerta da parte del gruppo diGae Aulenti, il cui titolo registra un aumento dello 0,53%. Anche Generali, della qualeè il primo azionista, è rimasta calma e ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 29,68 euro.