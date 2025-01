Lapresse.it - Piantedosi: “Almasri rimpatriato in Libia perché pericoloso”. Opposizioni all’attacco

Najeem Osemaè stato“per ragioni di urgenza e sicurezza, vista la pericolosità del soggetto”. Le parole del ministro dell’Interno Matteo, durante il question time al Senato, scatenano una nuova ondata di polemiche sulla vicenda del generale libico arrestato a Torino e poi rilasciato e riportato incon un aereo di Stato italiano. Leattaccano, parlando di un governo “surreale e imbarazzante”. “Giorgia Meloni deve venire a rispondere in Aula – dice la segretaria del Pd Elly Schlein –in questa pessima vicenda non è possibile che non ci fosse un coinvolgimento diretto di Palazzo Chigi. La smetta di nascondersi dietro i suoi ministri“.La ricostruzione diSono da poco passate le 15 quando il ministro, a Palazzo Madama, ripercorre la vicenda dell’uomo, arrestato la notte tra il 18 e il 19 gennaio: “Era stato temporaneamente associato alla locale casa circondariale ‘Lorusso e Cotugno’ e, quindi, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, ossia la Corte d’Appello di Roma“, “il 21 gennaio, la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito delle prerogative di vaglio dei provvedimenti di limitazione della libertà personale, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’arresto del cittadino libico, valutato come irrituale in quanto non previsto dalla legge, disponendone l’immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.