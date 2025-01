Liberoquotidiano.it - "Perché non mi sento più solo". Milei travolge Davos: le parole che fanno impazzire la sinistra

Vi ricordate quando lasi riempiva la bocca con le bocconiane élite tecnocratiche ed economiche alle quale l'Italia si doveva piegare se voleva crescere e avere un respiro internazionale? Quando predicava la libertà mentre ci imponeva il politicamente corretto e abbracciava l'ideologia woke. E guai ad esprimere un pensiero non allineato, come aveva fatto un anno fa Javieral Forum economico di. Dallo stesso palco oggi dichiara entusiasta: «Non mipiù, con Elon Musk, Donald Trump, Giorgia Meloni si sta formando un'alleanza internazionale tra tutte quelle nazioni che, come la nostra, vogliono essere libere e credono nelle idee di libertà» contro l'«ideologia del wokismo». Durante il tradizionale appuntamento tra le Alpi svizzere che vede la partecipazione di centinaia di leader politici, rappresentanti della società civile e Ceo, dedicato quest'anno al tema della “Collaborazione per l'età dell'intelligenza” il presidente argentino, che sta rivoluzionando il Paese latino americano a suon di tagli alle spese, racconta: «Un anno fa mi trovavo qui davanti a voi, da», ad esprimere «alcune verità sullo stato del mondo occidentale che sono state accolte con sorpresa e stupore da gran parte dell'establishment politico, economico e mediatico dell'Occidente».