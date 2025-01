Lanazione.it - Per non dimenticare. Tutti gli eventi in Toscana del Giorno della Memoria

Era il 27 gennaio 1945 quando il filo spinato di Auschwitz cadde. Ottant’anni fa gli Alleati liberavano il campo di sterminio più grande del Terzo Reich. Per questo da 25 anni celebriamo il. Tante le occasioni inper commemorare la Shoah. Tra le più importanti c’è il meeting che la Regione ha organizzato per le scuole e si svolge stamattina al Maggio di Firenze con le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, che riceveranno il Pegaso d’Orto e la cui storia è anche al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze) domani alle 17 con il cortometraggio animato a loro dedicato, mentre non mancano in tutto il territorio regionale dediche alle minoranze rom, con ‘Viaggio musicale’ del Romani Project, presente sabato alle 18 nel Salone consiliare del Comune di Prato e domenica alle 16 a Firenze in Palazzo Medici Riccardi.