Per la Sfida dei sorrisi il piccolo Louis dovrà far sorridere qualcuno E chi può aiutarlo meglio della madre la sempre sorridente Kate Middleton?

Tutto è cominciato dalla visita fatta dal principe William a una scuola elementare inglese. Un gruppo di scolari gli ha consegnato tre buste indirizzate a George, Charlotte e, con all’interno dieci sterline (circa 12 euro) e le istruzioni per la Smile Challenge, un’iniziativa chea strappare un sorriso anche a chi non ne ha voglia, ma senza consegnare la suddetta banconota. William ha subito commentato che la challenge piacerà soprattutto al. Che in fatto dipuò ispirarsi soprattutto alla. Ritorno in scena per, eleganza e l’amore del principe William X Leggi anche › «Giustizia per il principe!»: ma perché lo lascianoa casa?, regina deiLa principessa del Galles ha certamente fatto del suo sorriso un’arma potente.