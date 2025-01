Ilgiorno.it - Parole, canzoni e benessere: parte da Milano il Formoso Therapy Show

naio 2025 - Uno spettacolo-concerto che unisce in modo originale e divertente musica,, performance teatrale e momenti di riflessione, per stimolare le persone a prendersi cura di sé, del propriopsicologico e fisico, costruendo relazioni umane autentiche e impiegando in modo combinato arte e scienza. Prenderà il via domani alle 20 al Teatro San Babila il nuovo tour del "", il progetto del cantautore, psicologo e terapeuta milanese Adriano. Accolto con successo nelle precedenti uscite teatrali, loaiuta il pubblico a riflettere su temi come la crescita personale, le relazioni umane e la gestione dei disturbi psicologici. "Isono concerti e spettacoli in cui si fondono il mio cantautorato con la mia professione nell'ambito della psicologia e della crescita personale - racconta-.