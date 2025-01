.com - Oscar 2025: ecco tutte le nomination! Isabella Rossellini in gara come Miglior attrice non protagonista

Glisono alle porte, e leappena annunciate hanno già acceso il dibattito. La 97esima edizione si terrà il 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, con Conan O’Brien alla conduzione. Sarà trasmessa in diretta su ABC e in più di 200 territori in tutto il mondo.IndiceEmilia Pérez di Jacques Audiard domina con 13Le altre pellicole in evidenza agliSorprese e delusionilefilmregiaattoreattore nonnonfilm internazionalefilm d’animazionesceneggiatura originalesceneggiatura non originalefotografiamontaggiocolonna sonoracanzone originalei costumii effetti visivii trucco e acconciaturescenografiadocumentariocortometraggio documentariocortometraggiocorto animatoin diretta il 2 marzoEmilia Pérez di Jacques Audiard domina con 13A guidare la corsa è il film Emilia Pérez di Jacques Audiard, che segna un record con 13 candidature.