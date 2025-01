Lanazione.it - Ora sono attese le motivazioni della sentenza

Il caso era destinato ad essere archiviato. La Procura di Perugia era intenzionata a chiedere al giudice di archiviare l’inchiesta sulla morte di Samuele De Paoli con l’ipotesi di omissione di soccorso nei confronti di Hudson Pinheiro, conosciuta come Patrizia, derubricando quella iniziale di omicidio preterintenzionale. La Procura generale, però, aveva avocato a sé il fascicolo, riaprendo le indagini. Secondo l’ufficio guidato da Sergio Sottani (nella foto con l’avvocato Francesco Gatti), il 21enne di Bastia Umbra, trovato cadavere la mattina del 28 aprile 2021 in un campo a Sant’Andrea delle Fratte sarebbe stato ucciso. Per la Procura generale "si suppone che la morte sia avvenuta per afferramento violento del collovittima, con un’azione compressiva esercitata nella regione corrispondente alla biforcazione carotidea destra, in prossimità dell’angolo mandibolare".