Tuttivip.it - “Ora chiudete tutto”. Grande Fratello, bufera su Lorenzo e stavolta è grave: “Abbiamo scoperto, è finita”

Leggi su Tuttivip.it

La puntata di ieri sera delha nuovamente diviso il pubblico, raccogliendo reazioni contrastanti e critiche. Al centro del dibattito, ancora una volta,Spolverato e la decisione degli autori di ignorare un’altra infrazione del regolamento da parte sua. Il modello milanese aveva infatti confessato di aver utilizzato il cellulare per accedere ai social media durante il viaggio verso la casa del Gran Hermano spagnolo, dove aveva trascorso una settimana insieme a Shaila. Un comportamento che, come è noto, va contro le regole del reality, che vietano ogni contatto con l’esterno, incluso l’utilizzo dei social.In molti si aspettavano che questa palese violazione fosse seguita da una sanzione significativa. Tuttavia, non solo non ci sono stati provvedimenti nei confronti di Spolverato, ma durante la puntata è stato addirittura premiato con un bonus.