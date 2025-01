Ilrestodelcarlino.it - Operai pagati dopo la protesta. Avanti coi lavori al ’Gotti’:: "Vigileremo sulla vicenda"

Sono state saldate le pendenze economiche tra l’azienda che sta eseguendo iper costruire un edificio polifunzionale e relativo magazzino al centro sportivoe gliche mercoledì sono stati protagonisti di una, dando fuoco a un pallet. A ‘ballare’ erano stipendi per 20mila euro totali. Il Comune, in una nota, precisa che i protagonisti della"erano stati assunti tramite la formula contrattuale del ’distacco’". Ciò significa che la ditta appaltatrice, con cui il Comune di Forlì "dialoga quotidianamente per le procedure di cantiere al centro sportivo, si è avvalsa temporaneamente per l’esecuzione deidi un’altra impresa, che a sua volta ha messo a disposizione per un periodo di tempo limitato un gruppo dispecializzati". Cioè gli stessi che mercoledì a mezzogiorno hannoto.