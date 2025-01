Ilrestodelcarlino.it - "Nuove pensiline bus per garantire sicurezza"

Un passaggio significativo peragli utenti del trasporto pubblico locale. Ora anche Rocca Mare haper aspettare l’autobus. Qui, in passato, non vi era alcuna protezione per le persone in attesa, mentre dalla giornata di ieri, all’altezza dell’incrocio con via Fiume, su entrambi i lati della Statale Adriatica sono presenti due piattaforme rialzate rispetto alla sede stradale e lesono dotate di tettoie e panchine. Un tratto pericoloso, quello, con i cittadini del quartiere che negli anni sono tornati a chiedere provvedimenti urgenti, anche alla luce di alcuni incidenti che hanno avuto risvolti tragici. Quelle installazioni non sono state le uniche: le altresono state posizionate a Case Unrra e a Castelferretti. Dunque in punti ritenuti strategici e dov’è stato possibile abbattere le barriere architettoniche.