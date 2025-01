Ilgiorno.it - "Non studi né lavori? C’è l’opportunità per svoltare"

È in partenza il 31 gennaio un percorso gratuito di orientamento e accompagnamento per ragazzi e ragazze del Rhodense che al momento nonano e non lavorano. Si tratta di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che rientra nel quadro di azioni in corso rivolte ai giovani dell’ambito territoriale rhodense. Saranno sei incontri gratuiti di accompagnamento alla scoperta delle proprie potenzialità e desideri e dei progetti per il futuro per partire o ripartire più consapevolmente nella direzione della ricerca del lavoro. L’iniziativa è rivolta ai giovani del Rhodense con meno di 34 anni che al momento nonano e non lavorano (i cosiddetti Neet) e gli incontri sono organizzati da “Young at work“, nell’ambito del progetto “Change your MINDset“ e si svolgeranno nello spazio Mast di Rho, in via San Martino.