Anteprima24.it - Non solo Campania: Piantedosi, Almasri espulso perché pericoloso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiVOLTA DI TRUMP, PUBBLICI I DOSSIER SU JFK E LUTHER KINGLA MINACCIA DEL TYCOON: ‘PRODUCETE IN USA O PAGHERETE I DAZI’Trump ordina che vengano declassificati e pubblicati i dossier sugli omicidi del presidente John Fitzgerald Kennedy, di suo fratello Robert e di Martin Luther King. Il leader Usa annuncia anche che farà ricorso contro la decisione del giudice di Seattle di bloccare l’abolizione dello Ius soli. In collegamento ieri con Davos, il neopresidente americano ha avvertito le aziende internazionali: “Producete negli Usa o pagherete i dazi”. Trump ha definito poi “un imbroglio” l’industria green e ha assicurato: “Lasceremo che la gente compri le auto che vuole”.TRUMP: ‘KIEV VUOLE UN ACCORDO, VEDRÒ PRESTO PUTIN’120 DRONI SULLA RUSSIA, 2 MORTI IN REGIONE CAPITALE UCRAINATrump ribadisce la sua volontà di “mettere fine alla guerra orribile” in Ucraina.