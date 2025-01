Liberoquotidiano.it - "Non si è ancora ripreso, un sapore orribile": cosa è stato costretto a bere Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

La svolta nel match tra Jannike Ben Shelton è arrivata a metà del terzo set. Il numero uno al mondo aveva vinto il primo al tie-break e il secondo in scioltezza. Ma dal terzo aveva cominciato ad accusare un po' di fatica. E anche un piccolissimo problema fisico. L'altoatesino ha poggiato male il piede e ha accusato un po' di dolore. Perciò, ènecessario il pronto intervento del fisioterapista, che ha massaggiato all'istante la coscia del più forte giocatore di tennis. Nel frattempo Jannikne ha approfittato per dissetarsi. E per sfoderare la sua arma segreta: il "Pinkle Juice", ossia il succo di cetriolo. Si tratta di un drink americano studiato appositamente come rimedio naturale contro i dolori muscolari.lo tiene in bocca, ma non lo butta giù. Al contrario, lo sputa quasi subito.