Non basta più chiedere scusa Lorenzo spalle al muro e Signorini gli comunica la decisione del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata di ieri sera del, il pubblico ha finalmente conosciuto i provvedimenti disciplinari che sono stati presi nei confronti di Luca Calvani eSpolverato, dopo che entrambi sono stati accusati di aver infranto le regole del reality. La situazione ha generato dibattiti accesi sia tra i concorrenti che tra gli spettatori.Le infrazioni commesse dai due concorrenti sono state diverse. Luca Calvani ha ricevuto un biglietto dall’esterno, mentreSpolverato ha ammesso di aver utilizzato il telefono durante una trasferta in Spagna, per controllare i profili social di alcuni coinquilini. A prendere la parola per primo è stato l’attore toscano, che si è difeso dicendo: “Non mi sono mai arrivate informazioni dall’esterno. E se è successo, ringrazio l’amico che mi ha voluto aiutare e non farmi cadere nella trappola.