Calciomercato.it - Nico Paz-Inter, c’è il sì: “Ha qualità straordinarie” | ESCLUSIVO

Il centrocampista argentino del Como nel mirino dei nerazzurri e intanto si parla anche di Frattesi e AsllaniAd un passo dagli ottavi di Champions, potenzialmente prima in classifica insieme al Napoli. L’di Simone Inzaghi sta rispettando i pronostici di inizio stagione, eccezione fatta per la sconfitta in Supercoppa.Paz-, c’è il sì: “Ha(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri puntano alla vittoria in campionato, sperando di fare più strada possibile in Europa ed intanto sono impegnato anche sul mercato. L’idea è di non cedere nessuno, anche se c’è il caso Frattesi da risolvere, con la tentazione della Roma che a fine mercato potrebbe portare ad un addio, e le riflessioni in corso su Buchanan.Del centrocampista ex Sassuolo ha parlato l’exista Benoit Cauet,venuto ai microfoni diZone sul canale Youtube di Calciomercato.