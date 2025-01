Ilnapolista.it - Ngonge, il Verona spinge per un prestito negli ultimi giorni di mercato (Schira)

Leggi su Ilnapolista.it

Cyrilè ancora in attesa di conoscere il suo futuro, con il Napoli che per il momento ha deciso di bloccarlo fino a quando non arriverà un nuovo esterno.Se la Lazio si era mostrata interessata al belga, anche l’Hellasspera in un suo ritorno. L’ala, infatti, era stata acquistata dal Napoli giusto un anno fa, non riuscendo però ad imporsi nelle gerarchie prima di Calzona, poi di Conte., persiste l’interesse delche spera in unSecondo quanto riportato da Nicolòsu X:Ilspera di ingaggiare Cyrilindal Napolidella sessione invernale di calcio.#hope to sign Cyril #on loan from #Napoli in the last days of the winter transfer window. #transfers— Nicolò(@Nico) January 24, 2025La Lazio voleva scambiare il belga con IsaksenLa Lazio punta all’ingaggio didel Napoli e per convincere i partenopei, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere uno scambio con Isaksen.