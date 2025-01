Thesocialpost.it - Neonata rapita, Rosa Vespa: “Ho mentito su tutto, c’era voglia di maternità”

, 53enne di Cosenza, rimane in custodia cautelare con l’accusa di aver rapito laSofia dalla clinica Sacro Cuore. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari di Cosenza, Claudia Pingitore, dopo un interrogatorio di garanzia durato oltre tre ore. Il marito della donna, Moses Omogo Chidiebere, è stato invece scarcerato.Durante l’interrogatorio, entrambi gli indagati hanno fornito la propria versione dei fatti. Moses Omogo Chidiebere ha dichiarato di essere stato convinto peril tempo che la moglie fosse realmente incinta e che lafosse il loro figlio, Anselm. Ancheha confermato questa versione, assumendosi la piena responsabilità del gesto.Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, la donna ha raccontato di essere rimasta intrappolata in una menzogna che non è riuscita a gestire.