Agi.it - Neonata rapita a Cosenza. Oggi gli interrogatori della coppia. Scarcerato Acqua Moses

AGI - Si sono appena conclusi gliin carcere di Rosa Vespa, 51enne di, e del marito Aqua, 43enne, di origini senegalesi. I due sono accusati del rapimento di una. La piccola, di appena un giorno, è stata portata via nel tardo pomeriggio di martedì dalla clinica "Sacro Cuore" di. Il maritodonna è stato. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalidanel carcere didavanti al Giudice per l'udienza preliminare Claudia Pingitore e alla presenza dei legali dei due arrestati, gli avvocati Teresa Gallucci e Gianluca Garritano. Rosa Vespa ha risposto per oltre un'ora alle domande del giudice, ma su molti aspetti non ha saputo dare alcuna spiegazione delle motivazioni del rapimento. Il suo racconto è stato interrotto anche da momenti di pianto in cui la commozione ha preso il sopravvento.