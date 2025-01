Lanazione.it - Nell’inferno senza fine della Fipili: tamponamento tra camion, tutti fermi sulla strada

Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 gennaio 2025 – Infernoin. Un nuovo incidente fra i tanti che costellano ladi grande comunicazione ogni giorno percorsa da migliaia di veicoli leggeri e mezzi pesanti. Almeno due autotreni si sono scontrati all’altezza di Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Non ci sono feriti gravi, solo lievi escoriazioni per gli autisti, ma il dramma per i tanti pendolari che si trovavano a percorrere quel tratto è stato totale. Ladi grande comunicazione è stata infatti chiusa per permettere i rilievi e quindi lo spostamento dei. Chiusura che ha fatto da tappo, con inevitabili ripercussioni e codea ridosso dell’ora di punta delle 17.30 / 18, il momento dell'uscita di molti uffici.