Tpi.it - Nel nome di Elon Musk, il presidente ombra degli Stati Uniti

Leggi su Tpi.it

Sono entrambi imprenditori, per quanto i settori di investimento e la visione sianonegli anni molto diversi. Sono entrambi un simbolo della ricchezza, ma se uno dei due è stato un simbolo dell’edonismo anni Ottanta, l’altro, il più ricco dei due, ha uno stile totalmente dedito al lavoro. Donald Trump edsono due persone di generazioni diverse, con approcci alla vita e alla politica totalmente diversi mada molte cose, prima tra tutte, forse, l’aver mostrato di essere due persone totalmente imprevedibili. Chissà non sia stato proprio questo il punto che li ha fatti incontrare, che ha fatto diuno strenuo sostenitore di Trump al punto da sostenerlo con impegno indefesso per tutta la campagna presidenziale e di ottenere, per sé, la costituzione del Department of Government Efficiency, il cui acronimo, Doge, è un riferimento non troppo velato ai Dogecoin, la criptovaluta con il cane Kabusu come simbolo di cuiè un sostenitore.