Oasport.it - NBA, i risultati della notte (24 gennaio): Wembanyama trascina gli Spurs nella ‘sua’ Parigi, vincono anche Bucks e Lakers. Thunder ko con i Mavericks

Nove sono le partite di questaper la regular season 2024-2025NBA, compresa la sfida disputata aserata europea di ieri giovedì 23tra i San Antoniodell’idolo di casa Victore gli Indiana Pacers: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto.Nel NBA Paris Game i San Antonio(20-22) battono gli Indiana Pacers (24-20) per 110-140 con 30 punti e 11 rimbalzi di Victore 25 punti di Devin Vassell – 20 punti per Harrison Barnes, con Bennedict Mathurin miglior realizzatore dei Pacers con 24 punti. Spostandoci invece oltreoceano eitaliana, i Portland Trail Blazers (16-28) sorprendono a domicilio gli Orlando Magic (23-23) per 79-101 grazie ai 21 punti di Anfernee Simons e ai 16 di Toumani Camara – per la franchigiaFlorida 20 punti di Franz Wagner.